Sturm hofft im EC-Rennen auf Überraschung gegen Salzburg

Vier Spiele, null Punkte: Die Merkur Arena ist für Sturm Graz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga mehr Fluch als Trumpf gewesen. Am Sonntag (17.00 Uhr) bietet sich für die Steirer eine letzte Möglichkeit, vor eigenem Publikum anzuschreiben. Gelingen muss dies im Rennen um Rang drei ausgerechnet gegen Meister Salzburg. Die weiteren Duelle lauten Austria - WAC und St. Pölten - LASK.

Der viertplatzierten Truppe von Sturm-Coach Roman Mählich fehlen vier Punkte auf den WAC, der bei der fünftplatzierten und mit Sturm punktegleichen Austria gastiert. Die Grazer sind also auf dem Weg zu einem Europa-League-Fixplatz in der kommenden Saison auf Schützenhilfe der Wiener angewiesen.

“Unabhängig von der personellen Besetzung ist Salzburg die beste Mannschaft in Österreich. Wir haben aber die Möglichkeit zu überraschen, wenn ich an die letzten beiden Spiele in Salzburg denke”, sagte Mählich. Am 10. März erkämpfte man sich ein 0:0, bei der 1:3-Niederlage am 14. April gab man ein 1:0 aus der Hand. Bei Meister Salzburg wird übrigens der Steirer Christoph Leitgeb zum vorletzten Mal im “Bullen”-Dress spielen.