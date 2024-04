Sturm Graz zieht im Meisterrennen mit Salzburg gleich

Das Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga ist völlig offen. Verfolger Sturm Graz nützte am Sonntag mit einem 3:1-Erfolg im Steirer-Derby beim TSV Hartberg die Niederlage von Red Bull Salzburg am Freitag beim LASK (1:3) und schloss in der Tabelle nach Punkten zum Serienmeister auf. Rapid kam zum Abschluss der vierten Runde in der Meistergruppe daheim nicht über ein 1:1 gegen Austria Klagenfurt hinaus und verpasste damit die Rückkehr auf Rang drei.

Sturm (32 Punkte) liegt sechs Runden vor Schluss nur aufgrund der schlechteren Bilanz in den direkten Vergleichen hinter Tabellenführer Salzburg. Ein direktes Duell ist in zwei Wochen bei den "Bullen" noch ausständig. Rapid (22) ist zwei Zähler hinter dem LASK Vierter. Klagenfurt hält als Fünfter bei 19, Hartberg bei 18 Punkten.

In Graz schossen Alexander Prass (9.), Otar Kiteishvili per Foulelfmeter (63.) und Jon Gorenc Stankovic (90.) die Ilzer-Elf zum Sieg. Sechs Runden vor Schluss ist damit der Kampf um den Meistertitel völlig offen. Hartberg (18 Punkte), für das Donis Avdijaj netzte (73.), bleibt Sechster. Auf die Oststeirer kommt nun ein LASK-Doppel zu. Zunächst gastiert der TSV am kommenden Sonntag in Linz, bevor der Club am Mittwoch darauf Heimvorteil hat. Bei den Grazer beginnen die Rapid-Wochen, inklusive Cup warten bis 1. Mai drei Duelle mit den Hütteldorfern, der Anfang wird am Freitag in Graz gemacht.

Der SK Rapid hat am Sonntag Austria Klagenfurt wieder nicht knacken können. Die Hütteldorfer kamen zu Hause über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und sind seit gut einem Jahr gegen die Kärntner sieglos. Rapid verpasste damit die Rückkehr auf Rang drei der Meistergruppe. Dabei begann die Partie für die Elf von Trainer Robert Klauß perfekt. Isak Jansson sorgte nach schwerem Patzer von Klagenfurt-Torhüter Phillip Menzel für eine frühe Führung (5.). Rapid konnte den Anfangselan aber nicht aufrechthalten und kassierte in der 55. Minute durch Max Besuschkow den Ausgleich.

Mit Grüll ab der 69. Minute kämpfte Rapid im Finish um den Sieg, einen Lupfer von Burgstaller konnte Thorsten Mahrer gerade noch vor der Linie abfangen (71.). Für drei Punkte reichte es aber nicht mehr. Klagenfurt sicherte sich den zweiten Punkt in der Meistergruppe und hat als Fünfter nun einen Zähler Vorsprung auf Hartberg.