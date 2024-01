Sturm Graz wird auf Angreifer-Suche mit Biereth fündig

Sturm Graz hat auf die Verletzung von Seedy Jatta mit der Verpflichtung von Mika Biereth reagiert. Der 20-jährige Stürmer wurde bis Sommer vom englischen Topclub Arsenal ausgeliehen, wie der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Freitagabend bekanntgab. Biereth war zuletzt allerdings nicht bei den "Gunners" im Einsatz, sondern an den schottischen Erstligisten Motherwell verliehen, bei dem ihm in 14 Ligaspielen auch sechs Tore und fünf Assists gelangen.

"Mit Arthur Okonkwo war ja erst kürzlich ein Leihspieler von Arsenal hier in Graz extrem erfolgreich - ich hoffe diesbezüglich in seine Fußstapfen treten zu können", verlautete der dänisch-englische Doppelstaatsbürger, der am Samstag im Trainingslager in Belek erstmals im Kreise seiner neuen Kollegen trainieren wird. Laut Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker passe der 1,87-Meter-Mann und aktuelle dänische U21-Teamspieler mit seiner "Wucht" und seinem "Tiefgang" perfekt ins Anforderungsprofil.