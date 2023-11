Salzburg nach 0:0 gegen Austria punktgleich vor Sturm voran

Red Bull Salzburg geht als Fußball-Bundesliga-Tabellenführer in die Länderspielpause. Der Serienmeister kam bei der Wiener Austria am Sonntag zum Abschluss der 14. Runde nur zu einem schmeichelhaften torlosen Remis, liegt allerdings aufgrund des besseren Torverhältnisses bei Punktegleichheit weiter vor Verfolger Sturm Graz voran. Die Steirer gewannen in Klagenfurt 3:0. Fünf Punkte dahinter folgt der LASK nach einer 0:2-Derbyniederlage bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz.

Die Wiener Austria war gegen Meister Salzburg vor 13.153 Zuschauern in der heimischen Generali Arena weitgehend das dominante Team. Der eingewechselte Alexander Schmidt vergab in der 90. Minute einen Foul-Elfmeter die Chance auf den Heimsieg. Austrias Marvin Martins sah im Finish die Rote Karte (88.). Hüben wie drüben hielten mit dem für Salzburg äußerst schmeichelhaften 0:0 Serien. Salzburg blieb zum 18. Mal gegen die Austria unbesiegt und stellte den vom FC Tirol unter Ernst Happel (1988 bis 1990) gehaltenen Rekord an ungeschlagenen Auswärtsspielen mit nun 23 Partien ein. Die Austria um den praktisch ungeprüften Christian Früchtl hält indes bei bereits 795 Minuten ohne Gegentreffer. Die Favoritner schoben sich in der Tabelle an Rapid vorbei auf Platz sieben.

Sturm Graz fuhr am Sonntag nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg ein. Jon Gorenc-Stankovic (3.) und Tomi Horvat (19., 67.) fixierten den 3:0-Sieg des Vizemeisters bei Austria Klagenfurt. Bei den Grazern war nach dem 0:1 am Donnerstag in der Europa League bei Atlanta keine Müdigkeit erkennbar. Die weitgehend abgemeldeten Klagenfurter hingegen kassierten die dritte Pflichtspiel-Pleite en suite ohne erzieltes Tor, immerhin befindet sie sich als Fünfter weiterhin auf Kurs Richtung Meistergruppe.

Blau-Weiß Linz stoppte unterdessen mit einem 2:0-Sieg im Stadtderby den Erfolgslauf des LASK. Ronivaldo (29.) und Stefan Feiertag mit seinem ersten Bundesliga-Treffer (82.) sorgten für eine gelungene Revanche für die Hinspiel-Niederlage. Der LASK blieb ohne den gesperrten Kapitän Robert Zulj offensiv harmlos und verlor den Anschluss an das Spitzenduo Sturm und Salzburg, Blau-Weiß hielt Kontakt zu den Top sechs und hat schon 13 Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau.

Bereits am Samstag hatte Rapid trotz klarer Chancenüberlegenheit in Hartberg mit 0:1 verloren. Die Hütteldorfer liegen nun einen Zähler hinter den siebentplatzierten Favoritnern nur noch auf Rang acht. Sechster ist der WAC nach einem 3:2 bei Schlusslicht Austria Lustenau. Die Vorarlberger haben schon fünf Zähler Rückstand auf den Vorletzten WSG Tirol, der Altach mit 5:1 bezwang.