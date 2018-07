Sturm Graz reiste mit "maximaler Vorfreude" nach Amsterdam

Als zuversichtlicher Außenseiter startet Vizemeister Sturm Graz am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF eins) gegen Ajax Amsterdam in die Champions-League-Qualifikation. Das Premierenduell mit dem niederländischen Fußball-Rekordmeister soll ausgekostet werden. "Wir haben uns den Traum von der Champions-League-Gruppenphase selbst erarbeitet, wollen den auch leben", sagte Sturm-Coach Heiko Vogel.

Ajax sei Favorit, betonte auch Spielmacher Peter Zulj, der sich dennoch einiges ausrechnet. “Wir sind natürlich in Amsterdam auf Sieg getrimmt, alles andere wäre falsch”, sagte der ÖFB-Teamspieler. “Wir wissen, dass wir in den Umschaltphasen unsere Räume kriegen werden, die müssen wir gut nützen.” Im Vorjahr scheiterten die Grazer in der 3. EL-Quali-Runde am türkischen Spitzenclub Fenerbahce. “Wir haben gegen Fenerbahce leider zu spät gemerkt, dass viel mehr möglich gewesen wäre. Mit dieser Erfahrung gehen wir in die Partie”, sagte Goalie Jörg Siebenhandl.

Ajax hat in seiner 118-jährigen Clubgeschichte alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Die Champions League durch den 1:0-Finalerfolg am 24. Mai 1995 in Wien gegen den AC Milan, davor von 1971 bis 1973 dreimal in Serie den Meistercup, den Europacup der Cupsieger 1987 und den UEFA-Cup 1992. “Ajax ist einer der ganz großen Vereine in Europa, mit unglaublich vielen Facetten: Landesmeistertitel, großen Spielern wie Johann Cruyff, die Ajax-Schule, die weltweit versucht wurde zu kopieren, Voetbal totaal”, schwärmte Vogel. “All das liegt in der Vergangenheit, aber vieles von dem Glanz ist noch in Ajax.”