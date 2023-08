Sturm gewinnt in Lustenau - LASK nur Remis gegen WSG

Sturm Graz hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg im vierten Saisonspiel eingefahren. Der Vizemeister gewann am Samstag bei Austria Lustenau mit 1:0 (1:0) und setzte sich damit für zumindest einen Tag an Salzburg vorbei an die Tabellenspitze. Der LASK musste sich bei der WSG Tirol hingegen mit einem 1:1 (0:1) begnügen und wartet damit weiter auf den zweiten Erfolg in der neuen Spielzeit. Im Abendspiel trennten sich Austria Klagenfurt und der SCR Altach mit 1:1 (0:0).

Sturm ist nach drei erfolglosen Pflichtspielen auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach den Europacup-Niederlagen gegen PSV Eindhoven und dem 0:0 in der Vorwoche im torlosen Heimspiel gegen Klagenfurt konnten die Steirer bei Austria Lustenau einen 1:0-Arbeitssieg einfahren. Den entscheidenden Treffer vor 4.064 Zusehern im Reichshofstadion erzielte Abwehrspieler Gregory Wüthrich (33.). Die Grazer zollten in der zweiten Spielhälfte womöglich der zuletzt hohen Belastung Tribut. Offensiv ging nur noch wenig, die stabile Defensive brachte die drei Punkte über die Spielzeit.

Für die WSG Tirol ist die punktlose Zeit in der Liga zu Ende gegangen. Die Truppe von Coach Thomas Silberberger schrieb beim 1:1 gegen den LASK im Tivoli Stadion Tirol erstmals an, behielten aber weiter die "Rote Laterne". Beide Treffer wurden durch schwere Abwehrfehler eingeleitet. Nik Prelec erzielte in der 16. Minute die verdiente Führung der bis zum Ausgleich klar tonangebenden Hausherren. Elias Havel (70.) bewahrte die Linzer noch vor einer Niederlage. Der aus Liefering gekommene 20-Jährige traf bei seinem Bundesligadebüt als "Joker" nach nicht einmal einer halben Minute. Danach drückten die Linzer auf den Sieg, blieben aber im Abschluss glücklos. Sie halten weiter nur bei einem Sieg und sind mit fünf Zählern vorerst Sechster.

Austria Klagenfurt musste sich im Samstagabendspiel mit einem Heim-Remis gegen Altach begnügen. Die Violetten legten beim 1:1 durch das zweite Saisontor von Sinan Karweina (52.) vor, die Vorarlberger belohnten sich aber für die folgenden Offensivbemühungen mit dem ebenso verdienten Ausgleich. Der eingewechselte Gustavo Santos köpfelte in der 84. Minute nach einem Eckball seinen ersten Treffer im Oberhaus.

Am Sonntag wird die 4. Runde mit drei weiteren Spielen abgeschlossen: Serienmeister Red Bull Salzburg kann sich beim TSV Hartberg die Tabellenführung zurückholen. Rapid Wien muss zwischen seinen Europacup-Aufgaben beim Aufsteiger Blau-Weiß Linz ran. Die Wiener Austria empfängt den Wolfsberger AC. Anpfiffzeit ist jeweils um 17.00 Uhr.

Der bis dato makellose Ligakrösus Salzburg könnte am Sonntag mit einem Sieg in Hartberg wieder an Sturm vorbeiziehen. Die Grazer ließen inmitten zweier klarer Niederlagen (1:4, 1:3) in der Champions-League-Quali gegen PSV Eindhoven in der letzten Runde im torlosen Heimspiel gegen Klagenfurt in der Liga erstmals Federn.

Die von Sturm-Trainer Christian Ilzer im Vorfeld gemeldete angespannte Personalsituation war mit einem Blick auf die Aufstellung nicht zu erkennen. Einzig Kapitän Stefan Hierländer wurde von den zuletzt angeschlagenen Akteuren nicht rechtzeitig fit. Bereits fix war das Fehlen des verletzten Manprit Sarkaria und des gesperrten David Schnegg, der jüngst verpflichtete Angreifer Seedy Jatta nahm indes bereits auf der Bank Platz. Lustenau musste weiterhin auf Torjäger Lukas Fridrikas verzichten.