Sturm-Gegner Eindhoven gewinnt ersten Saisontitel

PSV Eindhoven hat sich für das Duell mit Sturm Graz in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League bestens eingespielt und den ersten Saisontitel in den Niederlanden gewonnen. Der niederländische Vizemeister und Cupsieger besiegte am Freitag im nationalen Supercup Meister Feyenoord Rotterdam mit 1:0 (0:0) und holte sich die Johann-Cruyff-Schale. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Noa Lang (79.).

Das Spiel im Stadion De Kuip von Rotterdam ging ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Bei Feyenoord fehlte Abwehrchef Gernot Trauner, bei Eindhoven saß Außenverteidiger Philipp Mwene nur auf der Ersatzbank. Sturm gastiert am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) in Eindhoven, das Rückspiel findet am 15. August in Graz statt.