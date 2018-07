Sturm-Gegner Ajax rüstet weiter auf: Blind kehrt zurück

Ajax Amsterdam, Gegner von Sturm Graz in der zweiten Qualifikationsrunde für die Fußball-Champions-League, rüstet seinen Kader weiter auf. Die Niederländer holten Teamspieler Daley Blind von Manchester United um 16 Millionen Euro zurück. Der Linksverteidiger, der 2014 auf die Insel gewechselt war, unterschrieb beim Rekordmeister einen Vierjahresvertrag.

Ajax hatte sich bereits zuvor mit dem serbischen WM-Teilnehmer Dusan Tadic verstärkt. Im Duell zweier Vizemeister trifft der Traditionsclub am 25. Juli (20.30 Uhr) in Amsterdam und am 1. August (20.30) in Graz auf Sturm Graz.