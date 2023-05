Sturm festigt mit Sieg bei Austria Platz zwei, LASK nur 1:1

Sturm Graz hat in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz, der die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation bringt, gefestigt. Die Grazer siegten am Sonntag bei der Wiener Austria mit (2:0) und schlossen vor dem Abendspiel (17.00 Uhr) von Red Bull Salzburg gegen Rapid zum Tabellenführer auf. Sturm liegt vor den ausstehenden vier Runden fünf Punkte vor dem LASK, der bei Austria Klagenfurt nur zu einem 1:1 (0:1) kam.

Um Platz vier und damit einen Europacup-Startplatz entwickelt sich ein Dreikampf zwischen Rapid (21 Punkte), Austria Wien (19) und Austria Klagenfurt (19).