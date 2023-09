Sturm erleidet Champions-League-Quali 0:6-Debakel bei Twente

Sturm Graz ist auf dem Weg in die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League schon an der ersten Hürde gescheitert. Der Vizemeister erlitt am Mittwochabend im Halbfinale der 1. Qualifikations-Runde bei Gastgeber Twente Enschede ein 0:6-Debakel. Die Niederländerinnen waren für die Steirerinnen mindestens um eine Klasse zu stark. Die Truppe von Coach Sargon Duran kämpft nun am Samstag zum Abschluss des Miniturniers gegen den isländischen Vertreter Stjarnan um Platz drei.

Dabei geht es nur noch ums Prestige, Aufstieg ist keiner mehr möglich. Liz Rijsbergen mit einem frühen Doppelschlag (15., 17.), Renate Jansen (23.), Sophie te Brake (42.), Leonie Vliek (53.) und Fieke Kroese (65.) sorgten für klare Verhältnisse. Bei den Steirerinnen debütierte nach der Pause die aus Brasilien gekommene Tirolerin Elena Kössler. Stjarnan gelang beim 0:4 beim spanischen Vertreter Levante genauso kein Tor.

St. Pölten ist in einer Dreiergruppe direkt für das Finale qualifiziert. Dort bekommen es die Niederösterreicherinnen am Samstag (18.00 Uhr) in der NV Arena mit PAOK Saloniki zu tun. Griechenlands Meister fertigte dort vor den Augen der SKN-Kickerinnen Racing Union aus Luxemburg mit 6:1 ab. Herausragend war Stürmerin Emelie Helmvall mit einem Viererpack (7., 21., 31., 41.). Kapitänin Thomai Vardali (70.) und Antigoni Papadopoulou (96.) trugen sich auch noch in die Schützinnenliste ein.

Weiter träumen von der "Königsklasse" darf Manuela Zinsberger. Die ÖFB-Teamtorfrau hielt ihren Kasten beim 3:0-Erfolg von Arsenal gegen Linköping sauber. Auch Eintracht Frankfurt jubelte über das Weiterkommen. Mit Virginia Kirchberger, Barbara Dunst und Verena Hanshaw (bis 68.) wurde der tschechische Vertreter 1. FC Slovacko mit 1:0 bezwungen. Die Deutschen machten sich mit zahlreichen vergebenen Chancen selbst das Leben schwer. Im Finale wartet Juventus Turin, 6:0-Sieger gegen WFC Okzhetpes aus Kasachstan.