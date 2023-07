Sturm-Angreifer Emegha vor dem Absprung

Sturm Graz hat das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt ohne Emanuel Emegha absolviert. Der umworbene Stürmer fehlte beim 2:0-(0:0)-Sieg gegen Galatasaray offiziell erkrankt. Für den pfeilschnellen Niederländer liegen laut Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker offizielle Angebote vor. "Es gibt Gespräche mit mehreren Vereinen, die Verhandlungen mit einem befinden sich im fortgeschrittenen Stadium", sagte Schicker zur APA.

Der 20-jährige Emegha war im Sommer 2022 für 1,5 Mio. Euro von Royal Antwerpen nach Graz gewechselt. In 36 Auftritten für Sturm gelangen ihm zehn Tore und fünf Vorlagen. Als Interessanten wurden zuletzt italienische Spitzenclubs wie AC Milan kolportiert.

Am Dienstag sah Emegha vom VIP-Club aus, wie seine dominant auftretenden Kollegen den siebenten Sieg im siebenten Testspiel einfuhren. Stürmer-Hoffnung Leon Grgic (17) erzielte gegen den türkischen Meister beide Treffer (71., 82.). "Gegen den amtierenden Meister der Türkei so viele Chancen herauszuspielen, ist nicht selbstverständlich", bemerkte Schicker nach dem letzten Härtetest. Sturm startet am Samstag im ÖFB-Cup bei SAK Klagenfurt das Unternehmen Titelverteidigung. Yusuf Demir kam bei Galatasaray nicht zum Einsatz.