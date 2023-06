Stundenlauf des Lion Club Bregenz

Mit voller Spannung wurde der 14. Stundenlauf des LIONS Club Bregenz nicht nur von den Schulen ( VS Schendlingen, VS Augasse, VS Stadt) erwartet.

Heuer war der Lauf erstmals mit den Vereinen (Wiking, Skiclub, Wasserskiclub, Tennisclub, Handball Bregenz, Haus „Amos“) denn sie bekommen für ihr erlaufenen Runden einiges an Geld für die Klassenkasse oder die Vereine für die Jugendkasse.

Die 400 Läuferinnen konnten dank der sehr großzügigen Sponsoren über 20.000 € erlaufen. Das Haus „Amos“ das auch vom LIONS Club unterstützt wird (16 minderjährige Jugendliche Flüchtlinge sind dort untergebracht) wird ebenfalls bedacht.

Die Strecke rund ums Festspielhaus konnten wir erstmals auf der neu erstellten UferstraĂźe unter der TribĂĽne laufen und es wurden nicht weniger als 2600 Runden gelaufen.

Dem Organisatoren Team um Stefan Behnke, Gerhard StĂĽbe, Mathias Krassnig und den LIONS Mitgliedern einen Dank, dass alles reibungslos und ohne Unfall abgelaufen ist.