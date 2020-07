Stuhlspendenaufruf für den „Hock – ein Fest der Kultur(en)“

Die im letzten s‘Blättle angekündigten „Begegnungen Sommer 2020“ gehen weiter: Am Samstag, dem 8. August 2020, steigt im Jüdischen Viertel ein „Fest der Kultur(en)!“ unter dem Motto „HOCK“.

Alle Hohenemser sind eingeladen, das Stadtbild und das Fest mitzugestalten: bringt alte, nicht mehr gebrauchte, aber noch brauchbare Stühle (und wenn vorhanden auch gerne ein Foto mit einer Person, die ihr mit dem Stuhl verbindet – Oma, Opa, Kindheitsfoto etc.) an den kommenden Samstagen, 4. und 11. Juli 2020, jeweils von 9 bis 12 Uhr, in die Bibliothek des Jüdischen Museums (gegenüber Jüdisches Museum).

Am Freitag, dem 3. Juli 2020, von 14 bis 20 Uhr, und am Samstag, dem 4. Juli 2020, von 10 bis 14 Uhr, findet am Schlossplatz ein Palettenmöbelbau-Workshop der Offenen Jugendarbeit Hohenems (OJAH), in Kooperation mit dem „vai – Vorarlberger Architektur Institut“ und dem Architekturkollektiv „Auf’strich“ statt, zu dem alle – Jugendliche wie auch Erwachsene – herzlich eingeladen sind. Diese Möbel werden das „Fest der Kultur(en)“ und generell das Stadtbild in diesem Corona-Sommer prägen. Collini-Lehrlinge helfen jedenfalls tatkräftig mit. Auch andere Lehrlinge sowie Schüler und Studenten sind herzlich willkommen!