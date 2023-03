Stuhec gewinnt Abfahrt beim Weltcupfinale - Puchner Fünfte

Die Slowenin Ilka Stuhec hat beim Weltcupfinale der alpinen Skirennläuferinnen in Soldeu die Abfahrt gewonnen.

In Andorra feierte die 32-jährige Slowenin bei frühlingshaften Bedingungen am Mittwoch ihren zweiten Abfahrtssieg in dieser Saison. Sofia Goggia (+0,51 Sek.) fuhr auf Platz zwei, die Italienerin hatte sich die kleine Kristallkugel für den Abfahrtsweltcup bereits vorzeitig gesichert. Lara Gut-Behrami wurde Dritte (+0,81), Mirjam Puchner als beste ÖSV-Läuferin Fünfte.

Ortlieb gestürzt

Keine Weltcuppunkte

Im Gegensatz zum Super-G mit zwei Siegen durch Hütter und Ortlieb schafften es die Österreicherinnen in der Abfahrt in diesem Weltcup-Winter nicht aufs oberste Stockerl. Am Donnerstag geht es beim Saisonfinale in Andorra mit dem Super-G (10.00 Uhr/live ORF 1) weiter, Hütter hat als Dritte mit 306 Punkten noch alle Chancen auf die kleine Kugel. Ihre Konkurrentinnen sind die Italienerin Elena Curtoni (332), Gut-Behrami (313) aus der Schweiz, die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (306) und Federica Brignone (288) aus Italien.