Stück von Stefanie Sargnagel an Berliner Volksbühne

Aus ihren Beiträgen bei Facebook sind ganze Bücher geworden. Jetzt sind die Sätze der Österreicherin Stefanie Sargnagel auch an der Berliner Volksbühne zu hören. Mit "Iphigenie. Traurig und geil im Taurerland" ist dort am Freitagabend die neue Spielzeit eröffnet worden. Die Inszenierung stammt von Lucia Bihler.

Dabei fängt die Inszenierung ziemlich klassisch an. Im ersten Teil wird der Mythos nach Euripides erzählt. Nachdem sich Iphigenie opfern will, um den Fortgang des Trojanischen Kriegs zu sichern, wacht sie in einer neuen Welt auf. In fünffacher Ausführung.