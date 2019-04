Studium mit Zukunft

Du willst sicher sein, dass deine Fähigkeiten Zukunft haben? Hier erfährst du wie und wo das möglich ist.

Während deines Studiums an der Universität Liechtenstein kannst du dich fachlich und persönlich voll und ganz entfalten. Durch unsere praxisnahe Wissensvermittlung und persönliche Förderung eignest du dir Kompetenzen an, die in der Arbeitswelt wirklich gefragt sind. Wir machen dich fit für die Zukunft. Nutze deine Möglichkeiten!

Eine moderne Ausbildung

Die Universität Liechtenstein ist die einzige staatliche Hochschule im Fürstentum für Architektur und Raumentwicklung sowie für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Unternehmertum, Finance und Informationssysteme. Wir vermitteln dir praxisnahes Wissen nach schweizerischen wie internationalen Qualitätsstandards und fördern dich durch internationale Austauschprogramme mit einer unserer 80 Partneruniversitäten. Der Einfluss der internationalen Bodenseeregion wie auch 800 Studierende aus knapp 40 Nationen tragen zu unserem dynamischen Campus bei und das herausragende Betreuungsverhältnis von 1:11 zwischen Dozierenden und Studierenden sorgt dafür, dass du eine Topausbildung auf dem neuesten Forschungsstand erhältst. Hier sitzen nur 30 Kommilitonen mit dir in der Vorlesung statt 300. Neben der reinen Wissensvermittlung genießt die Persönlichkeitsentwicklung an der Universität Liechtenstein einen hohen Stellenwert, um dir so beste Karrierechancen in der Region und auch weit darüber hinaus zu ermöglichen.

Attraktiver Standort

Liechtenstein selbst ist durch die attraktive Lage in der Alpenregion auch bei Urlaubern und Freizeitsportlern sehr beliebt. Und weil auch der bzw. die tüchtigste Studierende irgendwann Erholung braucht, profitierst auch du von den vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der Region und vielem mehr. Denn in Liechtenstein gibt es alles, was dein Herz begehrt. Und wenn du doch mal etwas Großstadtluft schnuppern möchtest, Zürich, München und Mailand sind nur ein bis zweieinhalb Stunden Fahrzeit entfernt.

Weitere Infos:

Komm vorbei am

„Student for a day“: Mittwoch, 15. Mai 2019