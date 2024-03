Studis reagieren auf die Altehrwürdigen im MAK

Die Schausammlung des Wiener MAK zu "Wien 1900" ist das Aushängeschild des Ringstraßenmuseums und zugleich Erbe wie Last für manch nachkommende Künstlergeneration. Für die neue Ausstellung "Transmediale" hat sich nun die Klasse Transmediale Kunst der Angewandten unter Leitung von Jakob Lena Knebl mit diesen Vor- und Gegenbildern beschäftigt.

Bis in den Oktober hinein sind die temporären Arbeiten zu sehen. 2025 steht dann überhaupt eine Umwälzung im MAK an, arbeitet das Kuratorenteam doch derzeit bereits an der Neukonzeption der Schausammlung, die nächstes Jahr implementiert werden soll. "Viele der Fehlstellen der aktuellen Schau, die für uns sichtbar sind, sind in dieser Intervention thematisiert", freute sich MAK-Direktorin Lilli Hollein: "Das ist ein kritischer Blick, aus dem wir schöpfen."