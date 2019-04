Studieren, wo die Jobs sind

Fachhochschule Vorarlberg verzeichnet mit 1378 Studierenden einen neuen Höchststand. Damit ist aber das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.

Jobsorgen brauchen sich die Absolventinnen und Absolventen der „Ländle-Uni“ keine machen: Ein Großteil der Jungakademikerinnen und -akademiker hat schon bei der Sponsion eine fixe Jobzusage in der Tasche. Mehr als drei Viertel von ihnen starten ihre berufliche Karriere in einem Vorarlberger Unternehmen. „‚Studieren, dort wo die Jobs sind’ ist also nicht nur ein Slogan, sondern an der Fachhochschule eine Tatsache“, begründet FH-Geschäftsführer Stefan Fitz-Rankl das große Interesse an einem Studium an der FHV.