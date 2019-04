Studieren ohne Matura – geht das?

Wer sich in der Schulzeit entschieden hat, statt der Matura einen Beruf zu erlernen, muss das Studieren aber nicht gleich abschreiben.

Wie der Name schon erahnen lässt, muss jeder Absolvent am Ende der Berufsreifeprüfung vier verschiedene Teilprüfungen bestehen: Dazu zählen eine schriftliche Klausur und mündliche Prüfung in Deutsch, eine schriftliche Klausur in Mathematik, eine schriftliche Klausur oder eine mündliche Prüfung in einer Fremdsprache sowie eine schriftliche Klausur und mündliche Prüfung oder alternativ eine Projektarbeit im berufsbezogenen Fachbereich. Erworbene Zertifikate in einer lebenden Fremdsprache, Meisterprüfungen oder andere Fachausbildungen werden in einigen Fällen für die Berufsreifeprüfung angerechnet. Hierdurch können einzelne Teilprüfungen entfallen. Dabei können drei von vier Prüfungen bereits parallel zur Berufsausbildung abgelegt werden. Die letzte Prüfung kann allerdings nicht vor dem 19. Lebensjahr absolviert werden, da dies das Mindestalter zum Erlangen der Berufsreife ist.