Studieren in jeder Lebensphase

Zentrum für Fernstudien: Parallel zum Beruf oder aus reiner Neugier – es gibt viele Gründe für ein Fernstudium.

Claudia Gutzelnig und Martin Weiss trafen sich im Internet. Beide waren auf der Suche nach Kommiliton (-innen). Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaft absolvierten sie von dem Zeitpunkt an als Zweierteam. Aktuell befinden sich beide kurz vor dem Abschluss ihres Fernstudiums an der Fernuniversität in Hagen.

Das wirtschaftliche Interesse verband Claudia Gutzelnig und Martin Weiss von Beginn an. Die Gründe, sich für ein Fernstudium zu entscheiden waren jedoch bei beiden unterschiedlich. „Mein Ziel war es, mich parallel zum Beruf intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen und die theoretischen Hintergründe bzw. Abläufe fundiert zu erlernen“, so Claudia Gutzelnig. Sie war zuvor bereits in verschiedenen kaufmännischen Berufen tätig und wollte sich weiterentwickeln, um den nächsten Karriereschritt zu realisieren. Im Gegensatz dazu, entschied sich Pensionist Martin Weiss aus reinem Interesse am Thema für das Bachelorstudium. Nach seiner aktiven Tätigkeit beim Hochwasserschutz des Landes wollte er sich jenen Fragestellungen widmen, die ihn bereits während seiner Berufslaufbahn beschäftigten. „Mir ging es vorrangig darum, wirtschaftlichen Themen auf den Grund zu gehen und mich mit jenen Inhalten tiefer auseinanderzusetzen für die ich während meines Jobs nur beschränkt Zeit hatte – und das von Zuhause aus.“