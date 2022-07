Studieren am alpin-urbanen Campus

28.000 Studierende – davon rund 2300 aus Vorarlberg – belegen aktuell eines von 130 Studienfächern an den 16 Fakultäten der Universität Innsbruck.

Auch im Wintersemester 2022/2023 stehen Studieninteressierten alle Möglichkeiten offen. Im kommenden Studienjahr gehören die Zugangsbeschränkungen an der Universität Innsbruck, bis auf die gesetzlich vorgeschriebenen Ausnahmen, einmal mehr der Vergangenheit an: Wer studieren will, soll auch einen Platz bekommen. Konkret heißt das, dass die Aufnahmeverfahren vor der Zulassung für die Bachelor-

studien Architektur, Biologie, Informatik, Pharmazie und Wirtschaftswissenschaften sowie für das Diplomstudium Internationale Wirtschaftswissenschaften weiterhin ausgesetzt bleiben. Einzig für das Bachelor- und Masterstudium Psychologie sowie für das Lehramtsstudium in allen Unterrichtsfächern müssen sich Studieninteressierte aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen vorzeitig registrieren und im Anschluss ein Auf-nahmeverfahren durchlaufen.