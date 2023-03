Studienfach-Ranking: Acht österreichische Unis unter Top 50

Acht österreichische Unis haben es in den aktuellen "QS World University Rankings by Subject" in einem von 54 Studienfächern unter die Top 50 geschafft. Am besten klassierte sich die Musikuni Wien bei den Darstellenden Künsten auf Platz vier, das Mozarteum erreichte in dieser Kategorie Platz zwölf. Die meisten Top 50-Platzierungen schaffte die Uni Wien mit acht Eintragungen.

Für das Fächerranking von QS Quacquarelli Symonds wurden mehr als 130.000 Akademiker und knapp 75.000 Arbeitgeber zu Reputation bzw. Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen der jeweiligen Studienfächer befragt. Zusätzlich wurden Zitierungen wissenschaftlicher Arbeiten aus der Elsevier Scopus Datenbank ausgewertet sowie Forschungspartnerschaften mit anderen Hochschulinstitutionen herangezogen.

Das beste Einzelergebnis einer österreichischen Uni lieferte wie in den Vorjahren die Wiener Musikuni: Sie verschlechterte sich in den Darstellenden Künsten allerdings gegenüber 2022 leicht von Platz zwei auf Rang vier. Das Mozarteum in Salzburg verlor einen Platz und ist in dieser Kategorie nun zwölfter. Die Musikuni Wien platzierte sich außerdem in der Kategorie Kunst und Design auf Platz 40.

Die Uni Wien erreichte in den Medien- und Kommunikationswissenschaften (14) ihre beste Platzierung. Top 50-Ränge gab es außerdem in der Theologie (28), den Altertumswissenschaften (33), der Archäologie (37), der Anthropologie (38), der Geschichte (43), der Linguistik (46) und der Philosophie (49). Die Universität für Bodenkultur (Boku) Wien schaffte es in der Agrar- und Forstwirtschaft auf Platz 16, die Veterinärmedizinische Universität Wien in der Veterinärmedizin auf Rang 32, die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien in Business and Management auf Platz 49 und die Universität für angewandte Kunst in Kunst und Design auf Platz 45.

Mit der seit kurzem in Wien ansässigen Central European University (CEU) landete außerdem auch eine Privatuni zweimal in den Top 50. Sie punktete in den Politikwissenschaften mit Rang 26 und in der Philosophie mit Rang 34.

International haben wie bei allen Uni-Rankings US- und britische Hochschulen die Nase vorn: Harvard landete in gleich 14 Studienfächern an der Spitze. Die ETH Zürich als beste kontinentaleuropäische Uni wiederum führt die Ranglisten in Geologie, Geophysik sowie Erd- und Meereswissenschaften an.

