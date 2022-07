Studie: Wenig Brot in Wiener Supermärkten mit Austro-Mehl

Nur rund ein Drittel des Gebäcks im österreichischen Einzelhandel wird aus heimischem Getreide hergestellt. Für rund 60 Prozent der Brotwaren fehlt außerdem eine Herkunftsangabe. Das sind die Resultate eines "Regionalitätschecks", für den der Bauernbund und der Verein Wirtschaften am Land die Herkunft von 250 Brot- und Backwaren im Wiener Einzelhandel untersucht haben. Angesichts der Ergebnisse pochen die Initiatoren des Checks auf mehr Produkte unter dem AMA-Gütesiegel.

"Der Regionalitäts-Check hat gezeigt, dass noch massiver Handlungsbedarf besteht. Deshalb fordern wir eine flächendeckende Ausweitung des AMA-Gütesiegels auf Brot und Gebäck", so Bauernbund-Präsident Georg Strasser am Montag in einer Aussendung. Das Gütesiegel garantiere die österreichische Herkunft und gebe den Konsumentinnen und Konsumenten Sicherheit beim Kauf. In der Pflicht sieht Strasser aber auch Supermärkte und Diskonter, die ein höheres Maß an Transparenz sicherzustellen hätten.