Studie: USA stellt meiste Ukraine-Hilfe, EU dahinter

Die USA sind einer Studie zufolge der klare Taktgeber bei der Unterstützung der Ukraine. Seit Kriegsbeginn vor einem Jahr haben die USA insgesamt knapp über 73,1 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine zugesagt, für die EU beträgt der Wert 54,9 Milliarden Euro, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. Die militärische Unterstützung hat dabei über die Zeit an Gewicht gewonnen.

Während Zusagen für humanitäre Unterstützung im vergangenen Jahr relativ konstant blieben, wuchs der Anteil finanzieller und militärischer Hilfszusagen und nahm damit an Gewicht zu. Dabei sind die nach dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am 20. Jänner in Ramstein angekündigten Panzerlieferungen europäischer Staaten und der USA noch nicht in den Daten enthalten. Die Zusagen vieler Länder waren noch zu unkonkret, um einen validen Größenvergleich zu ermöglichen, so das IfW.

Im historischen Vergleich sind die Kosten für die Unterstützung der Ukraine laut IfW deutlich geringer als die Ausgaben des Westens in historischen Konflikten. Die USA hätten beispielsweise pro Jahr mehr als dreimal so viel für den Afghanistan-Krieg nach 2001 ausgegeben als momentan für die Hilfen an die Ukraine - gemessen am Anteil des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auch Deutschland habe drei Mal mehr zur Unterstützung der Alliierten im Golfkrieg von 1990/91 ausgegeben als es Hilfen an die Ukraine zusagte - wieder gemessen am BIP, so die Studienautoren.