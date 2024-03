Studie suchte "klimasoziale" Lösungen für Armutsbetroffene

Armutsbetroffene sind den Folgen der Klimakrise aufgrund ihrer eingeschränkten Handlungsoptionen stärker ausgeliefert als die Gesamtbevölkerung. Eine Studie der Volkshilfe hat sich im Auftrag des Umweltministeriums dieser Problematik angenommen. Um insbesondere auf die Energiearmut zu reagieren, gab Umweltministerin Leonore Gewessler bei der gemeinsame Präsentation mit Sozialminister Johannes Rauch (beide Grüne) am Freitag die Gründung der Koordinierungsstelle kea bekannt.

Für die aktuelle Studie wurden laut Fenninger nun 100 Betroffene einer qualitativen Befragung unterzogen und hier hätte sich die Wohnsituation als eine der größten Belastungsfaktoren offenbart. Fast 80 Prozent seien hier betroffen und genannt wurden etwa das Fehlen von Schatten oder unzureichende Isolierung. Fenninger unterstrich zudem, dass aus der Forschung bekannt sei, dass "Armutsbetroffene am wenigsten zur Klimakrise beitragen", was auch bei den Befragungen noch einmal bestätigt worden sei. Demnach besitzen zwei Drittel kein Auto und 87 Prozent der Befragten seien entweder noch nie mit dem Flugzeug geflogen oder wenn doch, dann seltener als alle fünf Jahre. Was für Armutsbetroffene an Maßnahmen notwendig sei, waren folglich vor allem Änderungen bei der Wohnsituation, die klimafitter zu gestalten sei. Das betreffe nicht nur die Innenräume, sondern auch die Wohnviertel selbst, wo der Beton dem Grün weichen sollte. Zudem brauche es Unterstützung bei Lebensmitteln und Energiekosten.