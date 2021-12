Studie: Österreich bei Corona-Krisenfestigkeit im Mittelfeld

Österreich hat im internationalen Vergleich die Corona-Pandemie bisher erfolgreich gemeistert, allerdings haben sich einige Defizite offenbart. Zu diesem Schluss kommt eine am Freitag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Über 70 Experten untersuchten von Februar 2019 bis Jänner 2021 94 verschiedenen Indikatoren in 29 Industrieländern, darunter 18 Staaten der EU. Bei der Organisation des Krisenmanagements liegt Österreich hinter Finnland auf Platz elf.

Untersucht wurden in der 172 Seiten starken Studie insgesamt vier Kategorien. Bei der Resilienz der Wirtschaft liegt Österreich mit 6,05 aus Zehn möglichen Punkten knapp unter dem Durchschnitt, bei der Krisenfestigkeit des Sozialstaats auf Platz 13 über dem Durchschnitt. Die Widerstandsfähigkeit der Demokratie wird in Österreich gut bewertet, hier liegt das Land auf Platz zwölf und damit vor Ländern wie den Niederlanden oder Dänemark.

Schweden, Neuseeland und Deutschland schneiden in der Studie insgesamt am besten ab, teilte die Bertelsmann-Stiftung mit. Griechenland sei Überraschungsaufsteiger. Die schlechtesten Noten erhalten demnach Polen, Ungarn und Mexiko. "Eine robuste Demokratie und ein gut organisierter Staat kristallisieren sich zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen heraus", sagte Studienautor Christof Schiller. Die Länder profitierten von einer vorausschauenden und teilhabeorientierten politischen Steuerung. Staaten, in denen demokratische Werte wie die Medienfreiheit, Bürgerrechte und die Unabhängigkeit der Justiz schon vor der Krise gefährdet waren, verzeichneten dagegen weitere besorgniserregende Rückschritte. Diese Staaten offenbarten auch mit Blick auf ihre Krisenreaktion die größten Defizite.