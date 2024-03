Studie: Förderungen für Sanierung/Kesseltausch intransparent

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 kritisiert, dass die Sanierungsförderungen des Bundes für Immobilen intransparent sind - und hat selbst nachgerechnet. Fazit: Die Förderungen für thermische Sanierung und Heizkesseltausch waren noch nie so hoch wie heute. Bei geschätzten Gesamtkosten von etwa 100.000 Euro bei einer umfassenden Sanierung inklusive Heizungstausch können sich Hausbesitzer, je nach Bundesland, zwischen 58.000 und 93.800 Euro abholen.

Als Beispiel wird die thermische Sanierung eines Einfamilienhauses angeführt (umfassende Wärmedämmung, Fenstertausch und Umstellung auf eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, Gesamtkosten 100.000 Euro): Der Zuschuss des Bundes beträgt 58.000 Euro. Bei der Kombination von Bundes- und Landesförderung ist der gesamte Zuschuss in Tirol am höchsten. Dort werden insgesamt 93.800 Euro als Einmalzuschuss gewährt. Auch in der Steiermark ist der Zuschuss mit 86.500 Euro vergleichsweise hoch.

Deutlich mehr als drei Viertel der Kosten gibt es auch in Vorarlberg (83.600 Euro), Salzburg (83.500 Euro) und Kärnten (83.200 Euro), während der Zuschuss in Wien (68.800 Euro) und Oberösterreich (67.200 Euro) deutlich geringer ausfällt. Das Burgenland (61.500 Euro) liegt noch vor Niederösterreich, wo Einmalzuschüsse mit Anfang 2024 abgeschafft wurden. "Somit kann in Niederösterreich nur auf den Einmalzuschuss des Bundes zurückgegriffen werden, womit immer noch eine Förderung von 58.000 Euro abgeholt werden kann", so die Umweltschützer am Donnerstag in einer Aussendung.