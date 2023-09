Studie: Europa überholt bei Ukraine-Hilfen USA deutlich

Europa hat seine Hilfen für die Ukraine erhöht und einer Studie zufolge damit die USA deutlich überholt. In dem erfassten Zeitraum bis zum 31. Juli summiere sich der Wert des zugesagten Gesamtvolumens von europäischen Gebern auf 156 Milliarden Euro verglichen mit knapp 70 Milliarden Euro von den USA, teilte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag mit. "Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hinken die USA nun klar hinterher."

Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und unter Berücksichtigung der mehrjährigen Programme ist Norwegen nun der größte Unterstützer der Ukraine und hat Hilfen von 1,7 Prozent seines BIP zugesagt, wie aus der Studie hervorgeht. Die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland folgen in dieser Rangliste und bleiben auf den vorderen Plätzen, selbst wenn man mehrjährige Verpflichtungen berücksichtigt. Auf Platz rückt Dänemark mit Hilfeleistungen von 1,1 Prozent seines BIPs vor.

Bei Österreich betragen die kurz- und mehrjährigen bilateralen Hilfszusagen laut IfW 0,2 Prozent seines BIP. Private Spenden oder solche internationaler Organisationen sind in den Daten nicht enthalten. Ebenso nicht mitgezählt sind Hilfen an Nachbarländer der Ukraine wie Moldawien oder andere Länder - etwa für die Aufnahme von Geflüchteten. Zusammen mit dem Anteil Österreichs an den EU-Hilfen machen die österreichischen Zusagen 3,22 Mrd. Euro bzw. rund 74 Prozent des BIP aus.