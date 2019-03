Studentenzahl an Unis heuer erneut gesunken

Die Studentenzahl an den öffentlichen Universitäten ist im Wintersemester 2018/19 um rund 9.500 bzw. 3,4 Prozent auf 268.600 zurückgegangen. Noch höher fiel das Minus bei den Studienanfängern aus: Die Zahl der ordentlichen Neuzugelassenen sank laut einer Aufstellung des Bildungsministeriums um 1.774 Personen bzw. 3,8 Prozent auf rund 45.500.

Damit ist sowohl die Zahl der Studienanfänger als auch die Gesamtstudentenzahl das zweite Jahr in Folge zurückgegangen. Verantwortlich dafür dürften zwei Effekte sein: Einerseits wächst die Zahl der Studenten an Fachhochschulen und Privatuniversitäten. Noch größeren Anteil haben aber die seit 2014 sinkenden Maturantenzahlen. Laut Hochschulprognose der Statistik Austria dürfte diese Entwicklung noch eine Zeit lang anhalten: Erst 2021 sollen die Maturantenzahlen des Jahres 2014 wieder erreicht werden.

Insgesamt sind an 14 von 21 Universitäten Rückgänge bei den Studienanfängern zu verzeichnen. Besonders hoch fallen sie prozentuell an der Technischen Universität (TU) Wien, der Uni Graz (je minus neun Prozent) und der Uni Klagenfurt (minus acht Prozent) aus. Etwas glimpflicher kommt die Uni Wien mit einem Minus von fünf Prozent davon.

Etwas überraschend ist die Aufschlüsselung nach Studienrichtungen: Die stärksten absoluten Zuwächse haben die zu einem großen Teil zugangsbeschränkten Fächer Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (plus 229 bzw. sechs Prozent) sowie Informatik (plus 191 bzw. zehn Prozent) aufzuweisen. Die stärksten Rückgänge gibt es dagegen in Studienrichtungen ohne Zugangsbeschränkungen (Pädagogik, Deutsche Philologie, Übersetzen und Dolmetschen, Wirtschaftsrecht) sowie im zugangsbeschränkten Fach Betriebswirtschaft.