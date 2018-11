Studentenheime: Studenten und Betreiber unzufrieden

Kritik von beiden Seiten gibt es am Entwurf für eine Novelle des Studentenheimgesetzes. Kommerzielle Betreiber sehen eine zu breite Anwendung des Gesetzes und wollen umfassendere Kündigungsmöglichkeiten. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) wiederum vermisst Maßnahmen für günstigeres Wohnen wie etwa die Einführung von Höchstpreisen, heißt es in den jeweiligen Stellungnahmen zum Entwurf.

Die legistische Umsetzung dieses Vorhabens stört die kommerziellen Betreiber: So definiere das Gesetz nur unzureichend, was genau ein “Heimplatz” nun sein soll. Laut Entwurf sind dies Mietgegenstände, “die im Rahmen des Betriebs eines hiefür besonders eingerichteten Studentenheims vermietet werden”. Was genau diese “besonderen Einrichtungen” sein sollen, wird dagegen im Gesetz nicht definiert – in den Erläuterungen wird nur auf Judikatur des Obersten Gerichtshofs zu einem vergleichbaren Paragrafen im Mietrechtsgesetz verwiesen. Auch die ÖH bemängelt diesen Punkt: Man halte “eine konkretere Definition dessen, was ein Studierendenwohnheim ausmacht (baulich physische Kriterien, Haushaltsführung etc.), im Gesetzestext selbst als notwendig”.