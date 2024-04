Strukturen für Erwachsenen-Impfprogramm werden erarbeitet

Für den im Herbst 2023 im Zuge der Gesundheitsreform beschlossenen Ausbau des kostenlosen Impfprogramms auch für Erwachsene müssen noch "Prozesse und Strukturen im Hintergrund" erarbeitet werden. Das berichtete Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung Impfwesen im Gesundheitsministerium am Donnerstagabend. "Für ein umfassendes Impfprogramm müssen wir ein kosteneffizientes, gut funktionierendes System schaffen, bei dem die Leute wissen, wie es funktioniert", sagte sie.

Bis 2040 wird die Anzahl der in Österreich lebenden Personen im pensionsfähigen Alter um 43 Prozent zunehmen. Die Folge seien steigende Kosten für ambulante und stationäre Behandlungen, Arzneimittel und Rehabilitation, hieß es bei der Podiumsdiskussion des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline (GSK) in Wien. "Wir müssten einfach ausrechnen: Was kosten uns die Erkrankungen im Jahr, die vermeidbar wären. Dann wissen wir, wie viel wir ausgeben sollten," empfahl der Mediziner Herwig Kollaritsch, Mitglied des Nationalen Impfgremiums (NIG).