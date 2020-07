„Strossaleaba“: reges Treiben in der Innenstadt

Auch der kunterbunte Markt „Strossaleaba“ ist nach den herausfordernden Wochen bereit, seine Vielfalt im Sommer zu präsentieren – das nächste Mal am kommenden Samstag, dem 11. Juli 2020, von 9 bis 13 Uhr in der Harrachgasse – nur bei guter Witterung!

Wir können uns nun wieder – fast wie gewohnt – unterhalten, austauschen und regional einkaufen mit: Strossa-Musik mit Mia Luz, Strossa-Unterhaltung, Strossa-Kunst, Strossa-Frühstück, Strossa-Kuchen etc.

Zu kaufen gibt es Käse, Gemüse, Dinkelbackwaren, Hochprozentiges, Blumen, Kupferwerkzeug für den Garten und anderes. Natürlich haben nicht nur die Geschäfte in der Harrachgasse, sondern alle Geschäfte in der Innenstadt vom Schlossplatz über d’Gass und s’Viertel geöffnet.