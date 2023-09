„Strossaleaba-Markt“ und „Mutdruckerei“ in der Harrachgasse

Im Spätsommer lässt es sich wunderbar durch Hohenems schlendern. Am Samstag, dem 9. September 2023, von 10 bis 14 Uhr lädt die Harrachgasse bei trockener Witterung zum gemütlichen „Strossaleaba-Markt“ ein.

Das Kulturreferat der Stadt veranstaltet am Samstag zudem „Die Mutdruckerei“ – einen Kinderworkshop in Kooperation mit den Künstlerinnen und Fotografinnen Ursula Dünser und Karin Nussbaumer – am Markt. In Anlehnung an die Sommerinstallation „Mut für Morgen“ in der Marktstraße sind Kinder und Familien (und natürlich Teilnehmer jeden Alters) eingeladen, vor Ort mit verschiedenen Drucktechniken Kleidungsstücke oder Postkarten zu gestalten. Wie wäre es beispielsweise zu Schulbeginn mit einem individuell bedruckten Turnbeutel?