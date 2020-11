Stromverbrauch im September nur mehr leicht unter Vorjahr

Der Stromverbrauch lag in Österreich im September laut E-Control-Daten nur mehr leicht um 1,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im März/April ließ die Coronakrise den Stromverbrauch um teilweise mehr als 10 Prozent einbrechen. Für den jetzigen zweiten Lockdown geht E-Control-Experte Johannes Mayer nicht davon aus, dass der Verbrauchsrückgang so groß sein wird beim ersten Shutdown.

Im März und April seien vom Lockdown auch große Teile der Industrie betroffen gewesen. Der Stromverbrauch im September und Oktober sei ungefähr auf Vorjahresniveau gelegen. Auch dürfte sich die Wirtschaft zumindest teilweise auf die eingeschränkten Wirtschaftsabläufe eingestellt haben, so der Leiter der Abteilung Volkswirtschaft in der E-Control zur APA.

Die Stromerzeugung stieg in Österreich im September vor allem wegen der guten Wasserführung. Die Laufkraftwerke an den Flüssen kamen laut E-Control um über ein Drittel (rund 35 Prozent oder 0,6 TWh) mehr zum Einsatz, das war der prozentuell mit Abstand höchste Wert des heurigen Jahres. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt wurde in den Laufkraftwerken heuer um 15 Prozent mehr Strom produziert, im Vorjahr waren es um 15 Prozent weniger. Die Stromerzeugung in den Speicherkraftwerken stieg um 26,5 Prozent oder 0,3 Terawattstunden (TWh). Bei Windenergie gab es einen Zuwachs um 8 Prozent. Wärmekraftwerke kamen um 37,6 Prozent (0,6 TWh) weniger zum Einsatz. Im dritten Quartal lag der Erzeugungszuwachs insgesamt zwischen 7,6 Prozent und 10 Prozent.