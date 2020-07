Stromverbrauch im Mai im Jahresvergleich stark gesunken

Die Coronakrise drückt den Stromverbrauch. Im Monat Mai fiel der Rückgang allerdings geringer aus als im "Corona-Shutdown-Monat"April, geht aus Daten der E-Control hervor. Der Stromverbrauch lag im Mai um 11 Prozent niedriger als vor einem Jahr, der Gasverbrauch um 17,7 Prozent. Im April haben Endverbraucher um 12,9 Prozent weniger Strom verbraucht.

Im März hatte das Minus 3,5 Prozent betragen, dabei 7,4 Prozent in der zweiten Monatshälfte, als die Ausgangsbeschränkungen begonnen hatten. Zum eingebremsten Stromverbrauchsrückgang im Mai hieß es aus der E-Control zur APA, es zeige sich, dass die Industrie wieder anspringe und auch der öffentliche Verkehr werde mehr.

Heuer im Mai wurden insgesamt 4,8 Terawattstunden (TWh) Strom verbraucht, das waren um 589 Gigawattstunden (GWh) bzw. 11 Prozent weniger als im Mai 2019. Leistungsmäßig ergab sich am 3. Mittwoch im Mai eine Spitzenlast von 9,08 Gigawatt (GW).

Im Öffentlichen Netz lag der Spitzenverbrauch auf Stundenbasis bei 8,05 GW (Endverbrauch plus Netzverluste aber ohne Pumpspeicherung). Endverbraucher fragten am 15.5. um 11.30-11.45 Uhr eine maximale Abgabe von 8,55 GW nach, das sind 534 MW weniger als der Maximalwert am dritten Mittwoch. Die Spitze lag damit um 6,9 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.