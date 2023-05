Stromverbrauch im April großteils durch Erneuerbare gedeckt

Österreich hat seinen Strombedarf im April dank des milden Wetters zu fast 90 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Streckenweise sei der Verbrauch im vergangenen Monat sogar vollständig aus nachhaltiger Energie gedeckt worden, teilte der Stromnetzbetreiber APG (Austrian Power Grid) am Freitag in einer Aussendung mit. Ermöglicht habe das die Erzeugung aus Laufwasserkraftwerken, die etwas mehr als 60 Prozent der erneuerbaren Produktion ausmachte.

Die Produktion aus Windkraft kam im April auf 16 Prozent der Erneuerbaren, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Durch die verhältnismäßig hohe Erzeugung von Erneuerbaren habe man im April an mehr als der Hälfte der Tage Strom bilanziell exportieren können, schreibt die APG. Dass die Erneuerbaren-Produktion im Frühling ansteige, sei eine saisontypische Entwicklung, so der Stromnetzbetreiber.