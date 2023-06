Strompreise im Osten Österreichs sinken um 15-30 Prozent

Die in der Energieallianz zusammengefassten drei Stromanbieter Wien Energie, EVN und Burgenland Energie senken die Preise für ihre rund 1,3 Millionen Stromkunden ab 1. Juli um 15 bis 30 Prozent. Die Senkung der Preise hänge davon ab, ob die Verträge Fixpreise oder eine Preisanpassung beinhalten und ob die Kunden Haushalte, Unternehmen, Gemeinden oder land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind, teilte die Energieallianz am Mittwoch mit.

Auch wenn der Rückgang bei der Fernwärme deutlich geringer ausfällt als der jüngste Anstieg liegt man in den entsprechenden Rankings immer noch sehr gut, wie Wien-Energie-Chef Strebl beteuerte. Die Entlastung in diesem Segment betrage immerhin 86 Mio. Euro. Kritik am Umfang der Reduktion kam am Nachmittag bereits von der FPÖ. Parteichef Dominik Nepp forderte eine "sofortige Halbierung" des Preises. Der "Wucher" gehöre sofort abgestellt, befand er.