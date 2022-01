Strompreis-Anpassungen nur unter bestimmten Voraussetzungen

Im Zug der Novellierung des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes (EAG) zur Neuordnung der Ökostromförderung soll es auch zu einer Regelung für Preisanpassungen unter bestimmten Voraussetzungen kommen. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll sprach heute in einer Aussendung von einem gelungen Gesamtpaket sowohl für die Energiekundinnen und -kunden als auch für die Energiebranche. Die Verhandlungen hätten Verbesserungen bei den Verträgen ergeben.

Die Konsumentinnen und Konsumenten bekämen durch die Novelle mehr Rechtssicherheit, die bisherige Rechtslage habe oft dazu geführt, dass Preisanpassungen erst nach Einsprüchen gerichtlich geklärt werden mussten, so Schroll am Mittwoch in einer Pressemitteilung. In neueren Verträgen seien immer öfter automatische Preisanpassungen vorgesehen gewesen. Aufgrund der aktuellen Preissituation habe es immer öfter auch Kündigungen durch die Energieversorger gegeben. "Diese Unsicherheiten haben wir in der Novelle beseitigt. Künftig gilt für Preisänderungen, dass sie nicht willkürlich erfolgen dürfen und wenn, dann nur in einem 'angemessenen Verhältnis' zum Anlass stehen müssen."