Stromausfall in Hollabrunn und Umgebung

Knapp 4.000 Haushalte sind am Samstagvormittag in Hollabrunn und angrenzenden Gemeinden kurzfristig ohne Strom gewesen. Ursache war laut EVN-Sprecher Stefan Zach eine Kabelstörung in einer 20.000-Volt-Leitung nahe dem Umspannwerk Hollabrunn. Von einem Folgeschaden waren rund 800 Haushalte betroffen, bestätigte der Sprecher auf Anfrage einen "Kurier"-Onlinebericht. "Die Fehlersuche läuft", so Zach.

Gegen 9.00 Uhr kam es zum Defekt, bis zu eineinhalb Minuten waren knapp 4.000 Anschlüsse ohne Strom. Der Großteil konnte durch eine Umschaltung über andere Leitungen rasch wieder versorgt werden, berichtete Zach. In Folge kam es zu einem weiteren Defekt in einer 20.000-Volt-Kabelleitung. Vom Stromausfall betroffen war der Südosten von Hollabrunn.