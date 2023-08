Stromausfälle als herber Schlag für Südafrikas Weinindustrie

Südafrikas mehr als 300 Jahre alte Weinindustrie leidet stark an den seit Monaten anhaltenden Stromausfällen im Land. "Die Ausfälle beeinträchtigen jede Phase der Produktion, von der Bewässerung bis zur Kühlung, Abfüllung und Etikettierung", sagte Maryna Calow, Sprecherin der Branchenorganisation Wines of South Africa. Die Ernte 2023 werde voraussichtlich um 14 Prozent geringer ausfallen als im Vorjahr. Die Organisation rechnet mit 1,5 Mio. Tonnen weniger Trauben als 2022.

Da die Weinproduktion sehr zeitempfindlich sei, könnten selbst kurze Unterbrechungen in der Kühlung die Qualität der Trauben beeinflussen, sagte Calow. Auch die häufigen Unterbrechungen in der Bewässerung der Rebstöcke wirke sich negativ auf die Quantität und Qualität der Ernte aus. Viele Weinbauern hätten große Summen in Solaranlagen oder Dieselgeneratoren investieren müssen; zahlreiche Produzenten hätten dafür Darlehen aufnehmen müssen, so Calow. Anders als in Europa werde die Weinindustrie in Südafrika kaum vom Staat subventioniert. "Die finanzielle Situation in der Branche ist äußerst angespannt. Die Kosten sind enorm."