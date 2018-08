Strom in Bulgarien am günstigsten, in Belgien am teuersten

Für Haushalte in der Europäischen Union war Strom 2017 am günstigsten in Bulgarien mit zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh), am teuersten in Belgien mit 28 Cent/kWh. Gas war mit drei Cent/kWh in Rumänien am preiswertesten, am teuersten in Schweden mit zwölf Cent/kWh, gab Eurostat am Dienstag bekannt. In Österreich kostete Strom 19 Cent/kWh und Gas sieben Cent/kWh.

Die Preise würden aufgrund einen großen Bandbreite von Bedingungen für Angebot und Nachfrage in der EU variieren. Dazu zählten etwa die geopolitische Situation, der nationale Energiemix, Netzkosten, Steuern und Abgaben sowie die Wetterbedingungen, so Eurostat.

In den meisten der 24 EU-Staaten, für die die Preise für Elektrizität zur Verfügung standen, variierte der Strompreis zwischen zehn und 20 Cent/kWh. In der großen Mehrheit jener 21 EU-Staaten, die Daten der Gaspreise liefern konnten, lag der Preis unter acht Cent/kWh. Österreich hatte die fünfthöchsten Stromkosten (von 24 EU-Staaten) und die siebenthöchsten Gaskosten (von 21 EU-Staaten).