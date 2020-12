Strolz: "Wir müssen Lehrer entlasten"

Ex-Neos-Klubobmann Matthias Strolz sprach in "Vorarlberg live" über die aktuelle Situation im Bildungssystem und sein neues Buch "Die mündige Schule".

In Zeiten von Corona sei es besonders wichtig jene Schüler nicht zu verlieren, "die es ohnehin im Leben nicht einfach haben", so Ex-Neos-Klubobmann Matthias Strolz am Montagnachmittag in "Vorarlberg live". Es gebe immer wieder Fälle, in denen das Elternhaus nicht die Möglichkeiten habe oder nicht dahinter sei, es sei zwar eine überschaubare Zahl, aber doch eine beträchtliche.