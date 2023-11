Strolz entscheidet nächstes Jahr über Polit-Comeback

Ex-NEOS-Chef schließt Rückkehr in Politk nicht aus

Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz liebäugelt offenbar mit einem Comeback in die Politik. Nachdem er ein solches zuletzt in einem "Standard"-Podcast nicht ausgeschlossen hatte, wurde er gegenüber der "Kleinen Zeitung" ein wenig konkreter: "Bis Jahresende bin ich noch gut ausgebucht, im Jänner nehme ich mir dann eine Auszeit. Dann schauen wir weiter." Die EU-Wahl im Juni komme jedenfalls "zu früh", wurde Strolz in der Online-Ausgabe der "Kleinen" zitiert.

Er sei einfach "ein Polit-Schädel", so Strolz. In den vergangenen fünf Jahren habe er sich ganz der Familie gewidmet. "Die Kinder werden älter, ich habe mehr Spielraum", erklärte er.

Der Vorarlberger war Mitbegründer der Pinken. Beim Gründungskonvent im Oktober 2012 wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Vor fünf Jahren zog er sich aus der Politik zurück und Beate Meinl-Reisinger übernahm das Ruder bei den NEOS.