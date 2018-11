String-Tanga nach Vergewaltigungsurteil in Irland Politikum

String-Tangas sind nach einem umstrittenen Vergewaltigungsprozess in Irland zum Politikum geworden. Mit dem Hashtag #ThisIsNotConsent ("Das ist keine Einwilligung") und Fotos ihrer Dessous protestieren derzeit Nutzer sozialer Medien weltweit gegen das Vorgehen einer Anwältin.

Die Verteidigerin eines wegen Vergewaltigung angeklagten Mannes hatte in Cork im Südwesten Irlands dem mutmaßlichen Opfer vorgeworfen, am Abend des Vorfalls einen String-Tanga – also eine sehr knappe Unterhose – getragen zu haben. Der Angeklagte war in der vergangenen Woche freigesprochen worden.