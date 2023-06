Striktere Regeln sollen "Greenwashing" von Firmen eindämmen

Detailliertere Meldepflichten sollen Investoren künftig ein klareres Bild über die Auswirkungen des Geschäfts eines Unternehmens auf die Umwelt liefern. Hierzu stellte das International Sustainability Standards Board (ISSB) am Montag einen entsprechenden Rahmen vor. Dieses internationale Gremium erarbeitet Richtlinien für die Einschätzung der Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen.

An ihnen können sich Anleger orientieren, die ihr Geld immer öfter in Projekte stecken wollen, die bestimmten Kriterien in Bezug auf Umweltverträglichkeit, Umgang mit Beschäftigten oder guter Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Dieser Markt ist inzwischen mehrere Billionen Dollar schwer.