Strich für Strich zum Manga

In der Stadtbücherei Dornbirn fand ein Manga-Workshop für Jugendliche statt.

Dornbirn. Wenn Lisa Schmidt, alias Mullana, den Stift in die Hand nimmt, dann sitzt jeder Strich. Im Handumdrehen zeichnet sie ein typisches Mangagesicht mit riesigen Kulleraugen. Was bei ihr so einfach ausschaut, ist in Wahrheit gar nicht so leicht. Doch mit der erfahrenen Zeichnerin als Lehrmeisterin gelingen auch Anfängern erste Manga-Figuren. Mit Lisa Schmidt, die in der Mangawelt als Mullana bekannt ist, war im Rahmen des Lesefestivals „Dornbirn liest“ erstmals eine Mangazeichnerin zu Gast in der Stadtbücherei.