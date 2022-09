Strenge Vorschriften für die BaFin-Beschäftigen in Kraft

Bei der deutschen Finanz­aufsicht BaFin gelten ab sofort strenge Vorschriften für private Finanzgeschäfte der Beschäftigten.

Die Finanzaufseher zogen damit weitere Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal. „Ziel der am 1. September 2022 in Kraft getretenen Dienstanweisung für private Finanzgeschäfte der BaFin-Beschäftigten ist, jeglichen Anschein von Missbrauch vertraulicher Informationen zu unterbinden“, erklärte BaFin-Präsident Mark Branson.

Schärfste Bestimmungen

Die neuen Regeln zählten zu den schärfsten weltweit. Bisher galten im Zuge des Wirecard-Bilanzskandals auf den Weg gebrachte Übergangsvorschriften, die im Oktober 2020 eingeführt wurden. Die BaFin stand im Zuge des milliardenschweren Wirecard-Bilanz­skandal massiv in der Kritik. Unter anderem war nach der Insolvenz von Wirecard im ­Juni 2020 bekanntgeworden, dass mehrere Mitarbeiter der BaFin in den Monaten vor der Pleite verstärkt mit Wirecard-Papieren gehandelt hatten. Die Geschäfte waren höchst umstritten, da Aufseher viel früher Einblick in wichtige Unternehmensentwicklungen erhalten können als normale Anleger. Die Bonner Behörde hatte daraufhin eine interne Untersuchung eingeleitet und Compliance-Regeln für die privaten Wertpapiergeschäfte ihrer Mitarbeiter verschärft. Mit der nun in Kraft getretenen Regelung ist laut BaFin allen Beschäftigten der Handel mit Finanzinstrumenten von Unternehmen wie Aktien, Anleihen und Derivaten von Unternehmen verboten, die die Behörde beaufsichtigt. Zudem gelte für rund 90 Prozent der Mitarbeiter ein Handelsverbot für alle EU-Finanz­unternehmen wie Banken und Versicherer. Zu den neuen Vorschriften gehöre auch, dass BaFin-Mitarbeiter keine spekulativen Finanzgeschäfte – etwa mit Aktien oder Derivaten – tätigen dürfen. „Alle BaFin-Beschäftigten müssen Finanzgeschäfte ab dem ers­ten Euro melden“, erklärte die Behörde.