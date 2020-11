Streitkräfte wollen Hauptstadt von Tigray einkreisen

Äthiopische Streitkräfte wollen die Hauptstadt der abtrünnigen Region Tigray mit Panzern einschließen. Möglich sei auch ein Beschuss der 500.000 Einwohner zählenden Stadt Mekelle, um eine Kapitulation zu erzwingen, wie ein Militärsprecher am Sonntag erklärte. Er forderte die Zivilbevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Danach wird es keine Gnade mehr geben", sagte er im staatlichen Rundfunk.

Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) will ihre Herrschaft über die nördliche Region nicht freiwillig aufgeben. "Mekelle einzukreisen ist ihr Plan, aber sie konnten ihn noch nicht umsetzen", schrieb TPLF-Chef Debretsion Gebremichael in einer SMS an die Nachrichtenagentur Reuters. "An der Südfront konnten sie sich mehr als eine Woche lang keinen Zentimeter bewegen."