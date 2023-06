Streit zwischen Autofahrern endete fast tödlich

Ein 58-Jähriger ist am Donnerstag nach einem Streit mit einem 32-jährigen Autofahrer in Wenns (Bezirk Imst) schwer verletzt und reanimiert worden. Die beiden Männer gerieten nach einem Überholmanöver aneinander, wobei der 32-jährige Einheimische dem 58-jährigen Deutschen mit der Faust auf die linke Kopfseite schlug. Der Mann schlug anschließend mit dem Kopf am Asphalt auf, berichtete die Polizei.

Der 32-Jährige zeigte sich, nachdem sein Kontrahent in die Klinik gebracht worden war, gegenüber der Polizei geständig. Er wurde schließlich auf freiem Fuß angezeigt.