Streit zwischen Al Jaber und AUA um ein Urteil reicher

Der seit mehr als 15 Jahren schwelende Rechtsstreit zwischen dem österreichisch-saudischen Geschäftsmann Mohamed Bin Issa Al Jaber und der AUA ist um ein Urteil reicher. Wie der Besitzer des Grand Hotel Wien und die Skimarke Kneissl heute mitteilte, hat das Oberlandesgericht Wien eine Berufung der Airline gegen ein Urteil des Vorjahres zurückgewiesen. Al Jaber sieht nun den Weg für Schadenersatzklagen geebnet, die AUA wiederum spricht von einem nicht rechtskräftigen Urteil.

Das "Scheitern der AUA" mache den Weg frei von den Austrian Airlines mehr als eine Milliarde Euro an direkten und indirekten Verlusten einzufordern, erklärte der Investor heute in einer Aussendung. "Die Gerichte haben mir einmal mehr Recht gegeben, dass sich der Vorstand der Austrian Airlines rechtswidrig und zum Nachteil aller Aktionäre - und letztlich auch der österreichischen Steuerzahler - verhalten hat. Hunderte Millionen wurden von den österreichischen Behörden an Subventionen und Beihilfen an die Lufthansa gezahlt. Hätten sie meinen Plan akzeptiert, wäre die Fluggesellschaft heute ein wichtiger regionaler Akteur und nicht nur eine Marke - und Wien wäre ein Drehkreuz für den Flugverkehr in ganz Mittel- und Osteuropa und in den Nahen Osten", betonte Al Jaber.